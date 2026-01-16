<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Ci sarà tempo fino al 2 febbraio per votare i progetti del percorso partecipativo “San Lazzaro si-cura di sé” promosso dal Comune di San Lazzaro: a disposizione dei cittadini, quindi, ci sarà qualche giorno in più rispetto alla iniziale scadenza del 17 gennaio per scegliere le proposte emerse dai laboratori partecipativi che si sono tenuti nei mesi scorsi sul territorio.

Il voto sta procedendo molto bene non solo online sulla piattaforma regionale PartecipAzioni, ma anche nei punti fisici messi a disposizione dall’Amministrazione: il Centro sociale Malpensa, il Centro sociale La Terrazza, il Centro sociale Tonelli, Eden Park e il Circolo Arci San Lazzaro, dove in questi giorni si registra una partecipazione costante e trasversale da parte di persone di tutte le età.

“Abbiamo voluto lasciare lasciare qualche giorno in più per scegliere e votare le proposte in modo da ampliare ulteriormente il coinvolgimento da parte dei cittadini che in queste settimane stanno dimostrando un crescente interesse per il percorso partecipativo – dichiara l’Assessore alla Partecipazione Michele d’Alena –. San Lazzaro sta sperimentando il futuro della democrazia con il voto diretto grazie ad un impegno collettivo: diventare una cittadina laboratorio con un proprio percorso sui progetti di comunità, in cui la partecipazione non è solo per decidere, ma anche fare assieme con costruzione condivisa di idee e soluzioni per il benessere di tutti”.

Tra le sperimentazioni che stanno ottenendo maggiore consenso online spicca “Pulipedibus: camminare con cura”, tra i progetti più votati, che promuove camminate collettive nel tessuto urbano come occasione di incontro, socialità e cura reciproca, valorizzando il camminare come gesto semplice ma capace di generare relazioni. Molto apprezzata anche la proposta “Ciapinari e ciapinare: officina del sapere e fare di una volta”, che mette al centro le competenze manuali e i saperi pratici custoditi soprattutto dalle persone più anziane, trasformandoli in occasioni di scambio intergenerazionale e di trasmissione di conoscenze.

Dopo lo stop alle votazioni previsto per il 2 febbraio, il percorso “San Lazzaro si-cura di sé” si concluderà con l’evento finale di restituzione dei risultati in programma lunedì 9 febbraio alle ore 18 in Sala di Città.