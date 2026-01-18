<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

La filiera foresta-legno è considerata una leva strategica sia per la sostenibilità ambientale sia per lo sviluppo economico e territoriale. Il legno rappresenta infatti una risorsa chiave per affrontare alcune delle principali sfide di oggi: riduzione delle emissioni, efficienza energetica, rigenerazione dei territori e valorizzazione delle filiere locali. Di questo sono convinti i soggetti partecipanti al BIS Green Innovation Hub, un gruppo di lavoro pensato per armonizzare le iniziative legate alla transizione sostenibile e favorire la collaborazione tra enti di ricerca, pubbliche amministrazioni, associazioni di categoria e altri stakeholder del territorio. Il BIS Green Innovation Hub nasce a inizio 2025 all’interno del progetto BIS – Bologna Innovation Square della Città metropolitana di Bologna, nell’ambito delle attività dedicate alle imprese e alla sostenibilità.

Per coinvolgere imprese e professionisti del settore delle costruzioni in un momento di approfondimento e dialogo sulle potenzialità del legno come materiale per l’edilizia sostenibile nasce l’incontro ” Legno, edilizia sostenibile e innovazione: opportunità per la filiera e lo sviluppo dei territori”, promosso dallo Sportello Green per le imprese della Città metropolitana e realizzato con il supporto e la collaborazione di ART-ER, nell’ambito del progetto BeWooden.

L’appuntamento è per venerdì 23 gennaio dalle 9.30 – 13.30 al Tecnopolo DAMA, via Stalingrado 84/3 (Botte 4), Bologna. L’iniziativa si rivolge in particolare a imprese del settore edile, progettisti, tecnici e professionisti, con il riconoscimento di crediti formativi per ingegneri, architetti, geometri e tecnici agroforestali.