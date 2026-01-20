<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Anas ha consegnato oggi, martedì 20 gennaio, i lavori di realizzazione dello stralcio sud del Nodo Ferro Stradale di Casalecchio di Reno, lungo la strada statale 64 “Porrettana” nella città metropolitana di Bologna.

I lavori, con un investimento complessivo di 76,3 milioni di euro avranno una durata di 620 giorni.

Il tratto partirà in corrispondenza dello svincolo di Faianello e si connetterà alla nuova Porrettana nel Comune di Sasso Marconi, in corrispondenza dello svincolo di Borgonuovo. Il nuovo asse stradale si estenderà per circa 2 km con una corsia per senso di marcia.

Nell’ambito dei lavori verranno realizzati il viadotto Cantagallo ed il viadotto Rotatoria di Faianello oltre al completamento dello svincolo di Faianello, parzialmente realizzato nell’ambito dello Stralcio Nord.

Il viadotto Cantagallo avrà una lunghezza di oltre 190 metri e scavalcherà la linea ferroviaria Bologna – Pistoia, il rio Bolsenda e via Micca; il viadotto di scavalco della rotatoria dello svincolo Faianello avrà invece una lunghezza di circa 65 metri. Lo svincolo di Faianello assicurerà la connessione del tracciato principale con la strada esistente mediante due rampe di collegamento.

La nuova arteria si svilupperà in continuità con lo stralcio nord, attualmente in corso di realizzazione e la cui conclusione è prevista nel corso della stagione estiva del 2026.

Per la realizzazione dell’intervento dello Stralcio Sud è stato designato come Commissario straordinario l’ing. Eutimio Mucilli, Chief Operating Officer di Anas, ai sensi dell’art. 4 del D.L. 32/2019, convertito con modificazioni, dalla L. 55/2019.