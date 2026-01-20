<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Dati che mostrano un quadro di intensa operatività e di costante presidio del territorio: nel giorno di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale, l’Amministrazione comunale di Castelfranco Emilia ha restituito alla comunità i dati del lavoro degli agenti; «un impegno che non si misura soltanto nei numeri – pur rilevanti – ma soprattutto nella qualità delle relazioni costruite ogni giorno tra gli agenti e la città», dice il sindaco di Castelfranco Emilia, Giovanni Gargano.

Durante l’anno appena concluso, il 2025, la Centrale Operativa ha gestito un volume imponente di richieste, con ben 8.277 interventi coordinati, dando risposta a richieste di aiuto, segnalazioni e situazioni di criticità che attraversano la vita quotidiana di una città viva e complessa. Il presidio territoriale si è articolato attraverso una strategia capillare che ha visto l’impiego di oltre 1.600 pattuglie. Questa presenza si è tradotta in quasi 400 servizi appiedati mirati al cuore del capoluogo, tra Corso Martiri, Piazza Aldo Moro e i giardini pubblici, e in 1.265 servizi auto-montati che hanno garantito il monitoraggio costante delle stazioni, dei poli artigianali e dei centri commerciali. Particolare attenzione è stata riservata alle frazioni, con interventi significativi in località come Piumazzo, Manzolino, Cavazzona e Gaggio.

La sicurezza stradale rimane uno dei pilastri dell’azione del Comando: nel 2025 sono stati controllati quasi 4mila veicoli. L’attività sanzionatoria ha visto l’emissione di oltre 3.300 verbali per violazioni al Codice della Strada, con una prevalenza di infrazioni legate ai divieti di sosta e fermata, ma anche un deciso contrasto a condotte pericolose come la mancata revisione dei veicoli, il passaggio con il semaforo rosso e la mancanza di copertura assicurativa.

Sul fronte dell’infortunistica, la Polizia Locale ha rilevato 260 incidenti stradali, fornendo assistenza e supporto tecnico in momenti di criticità per la circolazione e la pubblica incolumità. Al di là del controllo stradale, il 2025 ha visto un forte impegno sul fronte della Giudiziaria e della sicurezza urbana. Parallelamente, il Comando ha svolto un ruolo attivo nel dialogo con la comunità, gestendo quasi 500 esposti tramite l’app “Comunichiamo” e portando avanti importanti progetti di educazione alla legalità.

Le iniziative nelle scuole hanno raggiunto numeri record, coinvolgendo 3.466 alunni di 178 classi per un totale di 142 ore di lezione. Tra i progetti principali, quello di “Sindaco in classe”, con quindici lezioni sul territorio negli istituti primari, è stato senza dubbio il più apprezzati. Il sindaco Giovanni Gargano, commentando i risultati ottenuti, ha espresso profonda gratitudine per l’impegno profuso dagli agenti: «Occorre sottolineare come l’Amministrazione, grazie anche all’impegno del Corpo di Polizia Locale, abbia centrato obiettivi strategici fondamentali. Tra questi spicca lo studio di fattibilità per la costituzione di un’unità cinofila dedicata al contrasto degli stupefacenti e la realizzazione del format “Road Show” per le scuole, entrambi portati a compimento e che troveranno gambe nell’anno in corso». Il primo cittadino ha inoltre rimarcato l’importanza della tutela delle fasce deboli, «un’attenzione evidenziata dal controllo dei parcheggi riservati ai disabili e dal rilascio di oltre 370 autorizzazioni per la sosta agevolata, confermando l’ambizione di una città sempre più inclusiva e sicura, dove la tecnologia e la presenza umana lavorano in sinergia per il bene comune. Peraltro – conclude il primo cittadino – non va trascurato il lavoro fatto con il controllo di vicinato: abbiamo 77 gruppi attivi che coinvolgono 3.500 cittadini, “telecamere viventi” utili a costruire sicurezza quotidiana e elevando il nostro modello a paradigma di interesse nazionale».

Anche il Comandante della Polizia Locale, Cesare Augusto Dinapoli, ha espresso soddisfazione per i risultati raggiunti: «I numeri di questo bilancio sono il frutto di un impegno quotidiano che va ben oltre la semplice attività sanzionatoria. Essere un punto di riferimento per la sicurezza urbana significa saper ascoltare il territorio e agire preventivamente. L’altissima partecipazione ai progetti nelle scuole e la gestione puntuale di migliaia di richieste tramite la centrale operativa dimostrano che la nostra Polizia Locale è percepita come una risorsa di prossimità, capace di coniugare fermezza nel rispetto delle regole e sensibilità verso i bisogni della comunità. Nel 2025 abbiamo gettato basi solide per nuovi servizi specialistici, come l’unità cinofila, che ci permetteranno di rispondere con ancora più efficacia alle sfide della sicurezza moderna».