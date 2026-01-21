<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Dopo aver superato ogni attesa nel 2025, Nerd Show torna a BolognaFiere sabato 24 e domenica 25 gennaio con l’edizione più ambiziosa di sempre. Forte dei numeri record dello

scorso anno, la kermesse cresce fino a sfiorare i 35 mila metri quadrati e supera quota 400 espositori, consolidando una presenza sempre più riconoscibile nel panorama nazionale della cultura pop.

L’esperienza di Nerd Show prende forma attraverso una serie di aree tematiche che convivono e si intrecciano tra loro. Dai videogiochi ai fumetti, dal cosplay alla musica dal vivo, ogni padiglione contribuisce a costruire un percorso ricco e variopinto, in cui intrattenimento e partecipazione procedono di pari passo.

Il mondo dei videogames è presente in tutte le sue declinazioni: dalle console e dai PC di ultima generazione ai simulatori di guida e alle postazioni dance, sino a giungere all’immensa area del retrogaming, un vero e proprio viaggio interattivo all’insegna della nostalgia. Tornano i 150 cabinati originali da sala giochi degli anni Ottanta e Novanta, fruibili finalmente senza gettoni, oltre alle 100 retroconsole e ai 50 computer che ripercorrono tutta la storia dell’home gaming. E se gli appassionati di vecchia data potranno divertirsi con i classici della loro infanzia, i nuovi videogiocatori potranno sfidare i pro player della eSerie A: sul palco del padiglione Mall andrà in scena King of the Pitch, appuntamento

organizzato da Lega Calcio Serie A con il supporto di Infront Italy. I visitatori potranno sfidarsi inemozionanti match su EA SPORTS FC™ 26, con due postazioni di qualificazione che daranno vita a 1vs1 a d alta tensione; solo i più veloci e abili conquisteranno il diritto di affrontare il “boss finale”, uno dei campioni della lega professionistica più importante.

A Nerd Show le distanze tra analogico e digitale si accorciano, e così accanto ai videogames trovano spazio centinaia di giochi da tavolo grazie a Play on Tour, oltre all’area giochi in legno, dove riscoprire il fascino semplice e senza tempo del gioco condiviso.

Cresce ulteriormente il Comics Village, che quest’anno ospita ben 150 artisti di fama mondiale. Tra questi spiccano la mangaka Yoshiko Watanabe – storica collaboratrice del padre del fumetto giapponese Osamu Tezuka – la superstar italiana Mirka Andolfo e gli artisti britannici John McCrea e Glenn Fabry, presenti in collaborazione con Mirage Comics. Un’artist alley che si conferma la più ricca in Italia per chi ama la nona arte, tra tavole originali, sketch dal vivo e incontri con gli autori.

Grande novità del 2026 è la Crossover Plaza, un’area inedita che fonde il mondo del cosplay con quello del wrestling. Un universo di finzione e spettacolo che vede i match di crossover wrestling – con i lottatori vestiti da personaggi iconici di serie TV, manga e cartoni animati – intrecciarsi alle attività dedicate ai cosplayer, fino a culminare nella grande gara cosplay, uno degli appuntamenti più attesi dell’intero weekend. Spazio anche alle tendenze globali con il K-Pop Town, un’area interamente dedicata al fenomeno della musica pop coreana che coniuga la danza all’interculturalità e all’intrattenimento.

Sul fronte degli ospiti, il 2026 segna una grande novità: per la prima volta a Nerd Show arriva un attore internazionale, direttamente da uno dei set più celebrati del mondo delle serie tv. Sabato 24 gennaio James Marsters, noto per il ruolo di Spike nel cult televisivo Buffy, incontrerà i fan per foto e autografi, e poi sarà protagonista di un’intervista esclusiva sul palco, uno degli appuntamenti più attesi dell’intera manifestazione.

Domenica sarà invece la volta di Maccio Capatonda, volto iconico della comicità italiana, pronto a incontrare il pubblico nel corso di un talk esclusivo che promette ironia, creatività e uno sguardo laterale sul mondo dello spettacolo contemporaneo. Sempre domenica, Nerd Show si appresta ad accogliere Carlo Lucarelli, maestro del noir italiano, per un incontro che unisce la letteratura all’immaginario pop.

Sabato invece spazio alla sesta edizione della Musa d’Oro, il prestigioso premio dedicato all’arte del doppiaggio. A condurre il galà Angelo Maggi, voce leggendaria di Tom Hanks, Robert Downey Jr. e Bruce Willis. In giuria Sandro Acerbo, Ilaria Stagni, Patrizio Prata e Alessio Cigliano. Ospiti speciali Flavio Aquilone, Emiliano Coltorti, Laura Lenghi, Alessandro Rossi, Eva Padoan, Andrea Lavagnino, Veronica Benassi, Margherita De Risi, Carlo Valli, Claudia Razzi, Leonardo Graziano, Michele Gammino e Francesco Pezzulli. Una vera e propria parata di star per celebrare un’eccellenza italiana, in compagnia alle voci che

intrattengono ogni giorno milioni di spettatori, dal cinema ai cartoni animati.

Anche quest’anno la musica dal vivo resta uno degli elementi centrali della manifestazione. Sabato la Chocobo Band, gruppo italiano che interpreta le colonne sonore di Final Fantasy in un’originale chiave progressive metal.

Domenica riflettori accesi su uno degli eventi più innovativi di questa edizione: Cartoons in Jazz, uno spettacolo che rivisita le grandi colonne sonore dei cartoni animati grazie al contributo della Jodice Bros Jazz Orchestra, big band di 18 elementi, con la voce internazionale di Cinzia Tedesco e la partecipazione speciale di Angelo Maggi. Il tutto accompagnato dalle illustrazioni dal vivo di Francesco Barbieri, per un’esperienza che unisce musica, immaginario pop e arte visiva in un’unica, affascinante narrazione.

Altra novità assoluta per l’Italia è il live delle Baby Beard, gruppo idol giapponese che coniuga l’energia dell’heavy metal a un pop scintillante e a uno stile kawaii tipicamente nipponico.

A chiudere i due giorni di manifestazione, rispettivamente sabato e domenica, tornano la regina e il re dei cartoni animati, Cristina D’Avena e Giorgio Vanni, con i loro immancabili concerti. Le due voci simbolo che hanno accompagnato l’infanzia di intere generazioni siglano il finale di una kermesse sempre più ricca, con otto palchi continuamente attivi, una mostra mercato che comprende più di 400 espositori, nuove

aree tematiche e un cast di quasi 300 ospiti. Un weekend in cui la cultura pop non è solo raccontata, ma esplorata e vissuta in ogni sua forma.

Quando: sabato 24 e domenica 25 gennaio dalle ore 10 alle ore 19.

Organizzatore: BolognaFiere S.p.A.

Dove: Quartiere fieristico di Bologna