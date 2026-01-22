<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Sabato 24 gennaio 2026, alle ore 11, presso la Basilica pontificia di Fiorano Modenese, si svolgerà la celebrazione eucaristica in onore a San Sebastiano, patrono della Polizia Locale, presieduta da don Roberto Montecchi, rettore del Santuario. Parteciperanno i Comandi delle polizie locali dell’Unione del Comuni del Distretto Ceramico e sarà l’occasione per ringraziare dell’attività di tanti uomini e donne in divisa a servizio dei cittadini.

Quest’anno il momento iniziale delle celebrazioni sarà a Maranello: in piazza Libertà, alle 9.30, il ritrovo di tutti gli agenti del Distretto, seguito dai saluti istituzionali e dalla benedizione delle vetture. Poi il corteo dei mezzi della Polizia Locale raggiungerà il Santuario, attraversando Maranello (via Claudia), Spezzano (via Statale) e Fiorano ( via Vittorio Veneto – via del Santuario).

Dalle ore 10.15 le vetture saranno esposte sul sagrato, dove avverrà l’accoglienza delle autorità civili e militari che parteciperanno alla santa Messa. Per l’occasione piazzale Papa Giovanni Paolo II sarà chiuso con divieto di sosta dalle 7 alle 14 di sabato 24 gennaio 2026.

“Su proposta della Basilica, in piena sinergia con le centrali di Polizia Locale e le rispettive amministrazioni, si ripropone questo momento prezioso per rinnovare l’amicizia e la collaborazione con questo corpo di sicurezza, che tanto si spende a servizio del Santuario durante i mesi dell’anno e rende sempre concreta quella nobile missione di prossimità, portando alti i valori della giustizia e della pace.”, sottolineano dalla Basilica pontificia di Fiorano.