Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di mercoledì 28 alle 5:00 di giovedì 29 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campegine, verso Milano.

Si precisa che l’area di parcheggio “Crostolo est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa dalle 19:00 di mercoledì 28 alle 5:00 di giovedì’ 29 gennaio. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Reggio Emilia, percorrere la viabilità ordinaria: viale dei Trattati di Roma, SS722, viale Martiri Piazza Tienanmen, SS9 via Emilia Via Bertona, SP111 e rientrare in A1 alla stazione di Terre di Canossa Campegine.

Sul Raccordo Casalecchio (R14), sono state annullate le seguenti chiusure, che erano previste per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza: è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Milano-Napoli e l’allacciamento A14 Bologna-Taranto, verso Ancona/Pescara, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, lunedì 26, alle 5:00 di martedì 27 gennaio; è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Bologna Casalecchio e l’allacciamento A1 Milano-Napoli, in direzione di quest’ultima, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, lunedì 26, alle 5:00 di martedì 27 gennaio.