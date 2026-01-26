Nella ricorrenza del Giorno della Memoria, domani, martedì 27 gennaio, si terranno le cerimonie con la deposizione delle corone nei luoghi della memoria della città.
Alle 9.30, sarà deposta una corona al Memoriale della Shoah in via Matteotti. Interverrà il sindaco Matteo Lepore.
Alle 10.45, la deposizione di corone al Monumento ai militari caduti nei lager (Anei) e alla lapide dedicata agli zingari deportati, alla Certosa in viale Gandhi. Sarà presente la presidente del Quartiere Borgo Panigale-Reno, Elena Gaggioli.
Alle 11, sarà deposta una corona alla lapide che ricorda Arpad Weisz allo Stadio Dall’Ara, Torre di Maratona in piazza della Pace. Interverrà l’assessora allo Sport Roberta Li Calzi.
Alle 11.30, sarà deposta una corona alla lapide vittime omosessuali del nazifascismo al Giardino di Villa Cassarini in Porta Saragozza. Interverrà la vicesindaca Emily Clancy.
Alle 12, sarà deposta una corona alla lapide dedicata alla sede della scoletta ebraica, nel Quartiere Porto-Saragozza in via Pietralata 60. Sarà presente il presidente del Quartiere Porto-Saragozza, Lorenzo Cipriani.
Alle 12.15, la deposizione di una corona alla lapide in ricordo dei deportati ebrei alla Sinagoga di via Mario Finzi 2. Interverrà il sindaco Matteo Lepore.
Alle 12.45, in piazza Nettuno, la deposizione di corone alla lapide Aned, al Sacrario dei Caduti e alla lapide Anei su Palazzo Re Enzo. Sarà presente il sindaco Matteo Lepore.
Tutte le iniziative istituzionali: https://www.comune.bologna.it/novita/notizie/giorno-memoria-2026