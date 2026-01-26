<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

“Siamo e continueremo a essere al fianco delle nostre industrie e dei lavoratori del distretto ceramico, chiamati a confrontarsi con un mercato sempre più aggressivo e spesso privo di regole comuni. Le sfide della ceramica richiedono oggi un fronte compatto delle regioni e dei distretti manifatturieri europei: solo facendo sistema è possibile incidere e cambiare regole europee che rischiano di penalizzare proprio chi, come le aziende di Sassuolo, ha investito negli anni in innovazione, sostenibilità e qualità”.

Con queste parole il Sindaco di Sassuolo, Matteo Mesini, commenta l’incontro tra la Regione Emilia-Romagna e la Generalitat Valenciana, alla presenza di Confindustria Ceramica, Ascer e del Comune di Sassuolo, dedicato al futuro del settore ceramico europeo e alle forti preoccupazioni condivise dai territori a maggiore vocazione industriale.

“Ringrazio innanzitutto il Vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, Vincenzo Colla, per il grande lavoro che sta portando avanti nel costruire una rete solida tra istituzioni e territori – prosegue il Sindaco – perché è indispensabile dare voce e sostegno alle nostre imprese, portando le istanze del distretto nei luoghi in cui si assumono le decisioni, come già avvenuto lo scorso dicembre a Bruxelles. Rafforzare le relazioni tra i principali poli ceramici europei, a partire da Sassuolo e Castellón, significa proprio questo: fare sistema per costruire una posizione comune, credibile e autorevole a livello europeo”.

“Dall’incontro – aggiunge Mesini – sono emersi alcuni nodi centrali che condividiamo pienamente: la necessità di un ripensamento del sistema ETS, che oggi impone oneri sproporzionati a un settore già tra i più efficienti dal punto di vista ambientale; l’urgenza di un meccanismo CBAM realmente efficace, capace di tutelare il mercato interno e le esportazioni dalla concorrenza extra-UE priva di standard ambientali e sociali comparabili; una revisione del Bref Ceramic che garantisca obiettivi ambientali realistici, tempi congrui e sostenibilità economica per le imprese”.

“Difendere il distretto ceramico – conclude il Sindaco di Sassuolo Matteo Mesini – significa tutelare un patrimonio economico, sociale e tecnologico che rappresenta una parte essenziale dell’identità di Sassuolo e dell’Europa. Su questo fronte, come Comune, faremo fino in fondo la nostra parte”.