L’Ente Parchi Emilia Centrale riapre le adesioni alla Fase 1 della Carta Europea per il Turismo Sostenibile (CETS), permettendo a operatori turistici, imprese, associazioni ed enti pubblici di prendere parte ad un percorso partecipato dedicato alla valorizzazione e promozione delle Aree protette.

L’iniziativa si inserisce nel prestigioso quadro del rinnovo CETS – Fase 1, ottenuto dall’Ente Parchi per il quinquennio 2025-2029. La Carta, promossa da EUROPARC Federation, rappresenta uno strumento fondamentale per favorire il dialogo e la coprogettazione tra istituzioni, imprese e comunità locali, con l’obiettivo di tutelare l’ambiente e sostenere l’economia territoriale.

La Fase 1 costituisce uno spazio di confronto operativo in cui le idee dei singoli attori si

trasformano in progetti concreti: dallo sviluppo di nuove esperienze turistiche a percorsi formativi, fino a iniziative promozionali coordinate. Il valore di questo percorso risiede nella capacità di fare rete, creando un’offerta coerente e attrattiva per il target del turismo lento e consapevole.

“Il cuore della CETS risiede nella capacità di unire soggetti diversi sotto un’unica visione

di sostenibilità e fruizione rispettosa delle Aree protette”, dichiara la presidente dell’Ente Parchi, Luciana Serri. “Più esperienze riusciamo a coinvolgere, più questo percorso si arricchisce: valorizzare questa unità d’intenti e aprire la partecipazione a nuove voci significa trasformare la collaborazione in una forza promozionale unica per il territorio”.

Il bando è rivolto a operatori turistici, imprese agricole e artigianali, guide, enti pubblici e realtà del Terzo Settore operative nelle Aree protette dell’Ente Parchi.

L’adesione è gratuita e prevede la partecipazione attiva alla coprogettazione del “Piano

delle Azioni” CETS.

Per aderire è necessario compilare il modulo di manifestazione di interesse reperibile sul sito istituzionale dell’Ente e inviarlo all’indirizzo e-mail cets@parchiemiliacentrale.it entro e non oltre il 20 febbraio 2026.