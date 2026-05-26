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Simone Bacci si aggiudica il prestigioso Primo Premio per la sezione Narrativa-Romanzo grazie al suo lavoro intitolato “Brunone del Bus”. Il riconoscimento prevede un contributo di 1.000 euro destinato alla pubblicazione e alla promozione dell’opera.

Nato a Sassuolo nel 1986, vive e lavora a Strasburgo. Docente universitario, interprete e traduttore. Simone Bacci insegna lingua italiana presso l’Università di Strasburgo dal 2013. Esperto di sociolinguistica e culture straniere, opera come interprete di conferenza e traduttore freelance dal francese e dal russo. Inoltre, collabora attivamente con prestigiose case editrici internazionali (tra cui Casa delle lingue, Klett World Languages ed Ellipses) come autore di manuali di italiano per stranieri. I suoi articoli scientifici si concentrano sulla didattica linguistica, sui dialetti e sulla traduzione audiovisiva.

Nel 2022, Bacci ha affiancato lo scrittore Roberto Saviano in veste di interprete ufficiale durante il tour promozionale francese del graphic novel “Sono ancora vivo”. In tale occasione ha curato la traduzione delle interviste e della recensione dell’autore per il quotidiano nazionale francese “Libération”.

L’assegnazione di questo premio celebra il talento di un autore capace di unire rigore accademico, sensibilità linguistica e una profonda visione narrativa.