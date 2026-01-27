<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Nella giornata di ieri è iniziata l’ultima fase dei lavori al cavalcaferrovia di via Casteldebole per il ripristino del rilevato sul lato di viale Salvemini, che prevede la demolizione della scarpata che affaccia sulla linea ferroviaria e la successiva ricostruzione con la tecnica delle terre armate.

Agli inizi del 2025 è stato eseguito un primo intervento di restringimento della carreggiata, con circolazione ammessa in sola direzione per Casteldebole e limitazione ai carichi pesanti.

Tale soluzione si è resa necessaria per l’aggravamento di alcune lesioni riscontrate in precedenza, quando i controlli rilevarono dei cedimenti localizzati nella scarpata Sud a seguito dei quali, lungo la corsia ciclabile direzione viale Salvemini da via Olmetola, si crearono delle fessure del manto stradale di tipo longitudinale.

Attualmente, dopo essere state eseguite nella seconda metà del 2025 le opere propedeutiche all’intervento di ripristino, si entra nel vivo dei lavori con la parziale demolizione del rilevato e l’interdizione del percorso dedicato al traffico ciclabile in direzione viale Salvemini, in quanto presente sulla parte di carreggiata oggetto di ricostruzione.

Nel corso dei lavori sarà comunque garantito il mantenimento in sicurezza dell’attuale sola circolazione verso Casteldebole dei veicoli con un limite di tara di 26 tonnellate.

Il termine dei lavori è previsto per aprile-inizio maggio.