In occasione del Giorno della Memoria, il Cinema Teatro Jolly propone dal 29 gennaio al 2 febbraio 2026 la proiezione del film “Norimberga” (2025), un’opera cinematografica intensa che invita a riflettere sulle responsabilità individuali e collettive di fronte ai crimini del Novecento.

Ambientato nel periodo immediatamente successivo alla Seconda Guerra Mondiale, il film ripercorre i celebri processi di Norimberga attraverso lo sguardo di uno psicologo militare incaricato di valutare la sanità mentale dei principali gerarchi nazisti, tra cui Hermann Göring. Una scelta narrativa originale che mette al centro il rapporto tra giustizia, coscienza e umanità, interrogando lo spettatore sul significato profondo del male, dell’obbedienza e della responsabilità.

La proiezione si inserisce nel solco delle iniziative dedicate al Giorno della Memoria, come occasione non solo di ricordo delle vittime della Shoah e dei totalitarismi, ma anche di riflessione attiva sul valore della memoria come presidio della democrazia. Attraverso il linguaggio del cinema, “Norimberga” contribuisce a mantenere viva la consapevolezza storica, contrastando l’indifferenza e il rischio di rimozione, soprattutto per le giovani generazioni.

L’ingresso è a pagamento. Per informazioni su orari e biglietti è possibile rivolgersi al Cinema Teatro Jolly.