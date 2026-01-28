<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di ordinaria manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 0:00 alle 5:00 di venerdì 30 gennaio, saranno chiusi il tratto compreso tra gli svincoli 4 Via del Triumvirato e 3 Ramo Verde, verso la A1 Milano-Napoli/Casalecchio di Reno e lo svincolo 4 bis Aeroporto Marconi, in entrata verso la A1/Casalecchio di Reno. In alternativa si consiglia, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 4 Via del Triumvirato, percorrere via Marco Emilio Lepido, via Caduti di Amola e fare rientro in Tangenziale di Bologna dallo svincolo 2 Borgo Panigale.

Dalle 0:00 alle 5:00 di venerdì 30 gennaio, saranno chiusi anche: lo svincolo 13 SS9 via Emilia, in uscita provenendo dalla A14 Bologna-Taranto/San Lazzaro di Savena e in entrata verso la A1 Milano-Napoli/Casalecchio di Reno. In alternativa si consiglia lo svincolo 12 SS65 della Futa; lo svincolo 7 Bologna Centro, in uscita provenendo da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli. In alternativa si consiglia lo svincolo 7 bis SS64 Ferrara.

Sempre sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione del margine della piattaforma autostradale, dalle 0:00 alle 5:00 di sabato 31 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra gli svincoli 2 Borgo Panigale e 4 Via del Triumvirato, verso la A14 Bologna-Taranto/San Lazzaro di Savena. In alternativa si consiglia, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 2 Borgo Panigale, percorrere la Rotonda Benedetto Croce, via Palmiro Togliatti, via della Pietra, via del Triumvirato e fare rientro in Tangenziale di Bologna dallo svincolo 4 bis Aeroporto Marconi.