Martedì 3 febbraio 2026 alle ore 20.00, presso la Sala Sassi di viale Fratelli Cervi 3, si terrà un incontro pubblico di approfondimento e confronto sul tema del dimensionamento scolastico, dal titolo “Dimensionamento scolastico: facciamo il punto”.

Un’occasione per fare chiarezza sul percorso che ha portato all’adozione del piano di dimensionamento commissariale e anche se Castel San Pietro Terme ha visto confermate le proprie autonomie scolastiche, è importante fare il punto sulla situazione attuale e sulle prospettive future della scuola, condividendole con la cittadinanza e favorendo un confronto aperto tra istituzioni, scuole e territorio.

All’iniziativa parteciperanno rappresentanti della Regione, dell’Amministrazione comunale, dei Comuni del territorio e delle istituzioni scolastiche locali.