Nelle ultime 24 ore, la Polizia di Stato di Bologna ha tratto in arresto due cittadini stranieri, uno per detenzione ai fini di spaccio di eroina in zona Bolognina e l’altro per furto aggravato continuato in Via Sant’Isaia.

L’arresto per spaccio è stato effettuato da personale della IV Sezione – Contrasto al Crimine Diffuso – della Squadra Mobile, durante un servizio osservazione finalizzato alla repressione dei reati predatori e, in particolare, dello spaccio di sostanze stupefacenti nella “nota” piazza dinanzi il negozio di alimentari di via di Corticella e Piazza dell’Unità.

L’attenzione degli Agenti in borghese è stata attirata un uomo, cittadino nigeriano classe 1985 che, a bordo di una bicicletta, effettuava ripetuti giri tra via di Saliceto e via di Corticella, avvicinando giovani acquirenti e cedendo dosi di sostanza stupefacente, che occultava all’interno della bocca, in cambio di denaro. Dopo diverse cessioni l’uomo tornava in Piazza dell’unità.

Nel momento in cui i poliziotti si avvicinavano per fermare il pusher, questo tentava di darsi alla fuga opponendo resistenza e colpendo più volte i poliziotti con pugni e gomitate, cercando inoltre di disfarsi di alcune dosi di sostanza stupefacente lanciandole in un tombino. Dopo una colluttazione, l’uomo veniva bloccato e messo in sicurezza. Il pusher (con precedenti di polizia per spaccio, rapina e lesioni), veniva trovato in possesso di tre grammi di eroina e circa 500 euro in contanti, e al termine delle attività veniva tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e per resistenza a Pubblico Ufficiale.

Il secondo arresto è stato, invece, effettuato da una volante del Commissariato Due Torri – San Francesco, che è intervenuta anche in questo caso nei pressi di un punto vendita alimentare in via Sant’Isaia, a seguito di una segnalazione di furto da parte di un cittadino marocchino che aveva asportato diversi beni per un valore di oltre 400 euro, per poi allontanarsi.

Dopo aver recuperato le descrizioni dell’uomo, gli Agenti si davano immediatamente alle ricerche e, transitando davanti ad un altro supermercato sempre in Via Sant’Isaia, notavano un uomo corrispondente alle descrizioni che entrava all’interno e si aggirava con fare sospetto. Dopo pochi minuti il soggetto usciva dal supermercato e, alla vista degli Agenti, cercava di scappare, ma veniva bloccato immediatamente. Il soggetto è stato trovato in possesso di altri beni per un valore pari a circa 200 euro, alcuni dei quali danneggiati.

Il cittadino marocchino, classe 1981, gravato da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, con due condanne per i medesimi reati ed in atto un divieto di dimora a Bologna, è stato arrestato per il duplice furto.

Per entrambi gli arrestati, irregolari sul territorio nazionale, è stato disposto il rito per direttissima nella giornata odierna.

Al momento della scarcerazione e previa nulla osta dell’Autorità Giudiziaria, i medesimi saranno posti a disposizione dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Bologna per le valutazioni in ordine all’avvio delle procedure di espulsione dal territorio nazionale.