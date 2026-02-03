<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

La stagione 2025/2026 del Cinema Teatro Walter Mac Mazzieri di Pavullo nel Frignano (MO) curata da ATER Fondazione prosegue all’insegna della danza giovedì prossimo 5 febbraio con la Compagnia Balletto Siena che porta in scena Fellini, la dolce vita di Federico con la regia e la coreografia di Marco Batti su musiche di Nino Rota, Nicola Piovani e Max Richter.

Venerdì 6 febbraio nell’ambito della MAC Dance Week, la Compagnia Balletto di Siena condurrà un workshop riservato agli allievi e ai corsisti di Centro Danza Studio D.I.A., Associazione Le Muse e Area Fitness presso gli spazi del Centro Danza Studio D.I.A. sempre a Pavullo.

In occasione dei cento anni dalla nascita di Federico Fellini, il Balletto di Siena prende ispirazione dal magico, onirico mondo del regista riminese, rendendo omaggio alla sua cinematografia e celebrandone il genio creativo. Sulle note di Nino Rota e Nicola Piovani, i compositori che hanno saputo intercettare e tradurre in musica l’immaginario felliniano, appaiono in scena personaggi straordinari, e si evocano storie che hanno reso immortale il cinema italiano…

Si possono effettuare prenotazioni all’indirizzo info@cinemateatromacmazzieri.it e al numero 0536 304034