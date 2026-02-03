<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Già noto al grande pubblico per la sua straordinaria capacità di spaziare tra cinema, teatro e televisione, Massimiliano Gallo dà corpo e voce a un personaggio che ha saputo conquistare il cuore di lettori e spettatori: Vincenzo Malinconico. L’avvocato d’insuccesso dalla carriera scombinata e dalla vita sentimentale precaria approda finalmente sul palcoscenico del Teatro Celebrazioni di Bologna.

Lo spettacolo, dal titolo Malinconico. Moderatamente felice, sarà in scena venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 febbraio (feriali ore 21.00, domenica ore 17.30).

Già protagonista del successo televisivo, Massimiliano Gallo incarna con un’ironia radicata nella tradizione napoletana l’attitudine filosofica e fieramente autodidatta di Vincenzo Malinconico, coniugando profondità e umorismo. Il suo Malinconico è un uomo sospeso tra l’essere adulto e infantile, disorientato dalle difficoltà del vivere e dai ruoli imposti dalla società. La sua forza risiede proprio in quel senso del ridicolo mai sopito che gli permette di affrontare con una comicità graffiante il proprio caos interiore e la confusione del mondo esterno…

051.4399123 | E-mail: info@teatrocelebrazioni.it