La Polizia Stradale svolge un ruolo fondamentale nella tutela della sicurezza della circolazione stradale, attraverso un’attività quotidiana di prevenzione, vigilanza e repressione delle violazioni al Codice della Strada, finalizzata alla salvaguardia della vita e dell’incolumità di tutti gli utenti della strada. Tra le varie competenze della Polstrada c’è quella di controllo ai cantieri stradali in ambito autostradale, con particolare riferimento agli aspetti legati alla sicurezza dei lavoratori impiegati nelle operazioni di manutenzione del manufatto autostradale.

In tale contesto, alle prime ore di martedì scorso 27 gennaio, personale della Sottosezione Polizia Stradale di Altedo, ha intercettato un’autovettura che, al km 29 direzione sud autostrada A/13 Padova – Bologna, violava la chiusura dell’autostrada, già predisposta dal casello di Ferrara sud al casello di Altedo, finendo all’interno del cantiere. In particolare, il veicolo condotto da un cittadino italiano, veniva bloccato dopo un breve inseguimento, non causando fortunatamente danni agli operai presenti a lavoro. Nei confronti del conducente veniva disposto l’immediato ritiro del documento di guida. L’intervento tempestivo della pattuglia ha evitato che gli addetti del cantiere potessero incorrere in conseguenze più gravi.

Questa, così come le altre attività di controllo che la Polizia Stradale effettua, rappresentano un presidio fondamentale per la prevenzione degli incidenti, che si esplica attraverso intensi servizi di controllo sulle principali arterie stradali, ponendo particolare attenzione ai comportamenti di guida maggiormente pericolosi, quali l’uso del telefono cellulare durante la guida, il mancato utilizzo dei dispositivi di sicurezza, la guida in stato di ebbrezza.

In tale contesto, nelle ultime due settimane di gennaio 2026, l’intesa attività di controllo della Polstrada di Bologna ha condotto a questi risultati:

Persone controllate: 1.941

Veicoli controllati: 1.266

Infrazioni accertate: 1.383

Punti patente decurtati: 1.717

Violazioni per uso del telefono cellulare alla guida: 36

Violazioni per mancato uso delle cinture di sicurezza: 41

Sanzioni per guida in stato di ebbrezza: 6

Patenti ritirate: 60

Veicoli sequestrati: 45

Persone denunciate: 6

I dati evidenziano l’importanza dell’azione di controllo svolta dalla Polizia Stradale che contribuisce in maniera concreta alla prevenzione degli incidenti e alla riduzione dei comportamenti di guida a rischio.

La Polizia Stradale, oltre all’attività di controllo e repressione delle violazioni, è quotidianamente impegnata anche in iniziative di informazione e sensibilizzazione rivolte ai cittadini, con l’obiettivo di promuovere una cultura della sicurezza stradale fondata sul rispetto delle regole e sulla responsabilità individuale; tra queste rientra anche la campagna in partnership con Autostrade per l’Italia che vuole sensibilizzare i viaggiatori sui comportamenti di guida corretti in prossimità dei cantieri.

La Polizia di Stato rinnova l’invito a tutti gli utenti della strada ad adottare comportamenti prudenti e consapevoli, ricordando che anche una singola distrazione può avere conseguenze gravi e che il rispetto delle norme del Codice della Strada resta il primo e più efficace strumento per la tutela della vita e dell’incolumità di tutti.