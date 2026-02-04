<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Nell’ambito di ART CITY Bologna 2026 e ART CITY White Night, in occasione di Arte Fiera, sabato 7 febbraio 2026 alle ore 23:45, il Teatro Duse di Bologna ospiterà ‘Pino Pinelli, concerto in Arte’, recital del Vivaldi Ukulele Ensemble del Conservatorio ‘A. Vivaldi’ di Alessandria con la partecipazione del soprano Andreea Alexandra Vnucovschi.

Il format nasce nel 2018 da un’idea di Alessandra Pinelli e Marco Borsetti, in occasione della grande mostra antologica ‘Pino Pinelli. Pittura oltre il limite’ curata da Francesco Tedeschi ed esposta al Palazzo Reale e nelle Gallerie d’Italia di Milano. Giunto alla sua IV edizione, l’evento approda sabato prossimo al Duse continuando a creare un dialogo simbolico e inedito tra la musica, il canto e l’arte visiva di Pino Pinelli. Il concerto godrà, infatti, della straordinaria scenografia rappresentata da Sipario R, 2015 – 101 Elementi.I, la magnifica opera realizzata nel 2016 da Pinelli per la collezione ‘Sipario d’autore’ del Teatro Cartiere Carrara di Firenze, in mostra al Teatro Duse per tutta la Stagione 2025/26. Nell’ambito della collaborazione con il teatro toscano e grazie al contributo attivo della Galleria fiorentina Santo Ficara, dal 2017 il Duse accoglie sul proprio palcoscenico i suggestivi sipari firmati dai grandi maestri dell’arte contemporanea italiani, riuniti in una raccolta unica nel suo genere.

Per la notte bianca dell’arte, dunque, l’ensemble eseguirà brani originali del repertorio per ukulele accanto a trascrizioni e arrangiamenti di celebri pagine della musica classica. La variegata tavolozza di strumenti, repertori, pratiche e tradizioni musicali che caratterizzano l’ukulele si intreccerà, così, con il fascino della voce lirica, dando vita ad un evento ricco di sfumature timbriche e rimandi espressivi. Il recital, che sarà preceduto dall’intervento del critico Marco Tonelli e di Alessandra Pinelli, responsabile dell’Archivio Pino Pinelli, sostiene, inoltre, Ukulele del Sorriso, progetto benefico che nasce dal desiderio di trasformare la musica in uno strumento concreto di sollievo per i reparti pediatrici italiani, promuovendo concerti e musicoterapia in ospedale.

L’evento è a ingresso libero.