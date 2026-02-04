<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

Il Carnevale torna ad animare il centro storico di Medicina in un palcoscenico a cielo aperto, dove tradizione e creatività si fondono per dare vita a un evento che coinvolge tutta la comunità.

Domenica 15 febbraio 2026 dalle ore 14 presso l’area di via Oberdan (campo da basket) si darà il via al “Carnevale medicinese”, organizzato dalla Pro Loco di Medicina in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

Il programma inizia con una colorata sfilata di maschere e costumi carnevaleschi, accompagnata da tradizionali carri allegorici, in un tripudio di fantasia e originalità. Non mancheranno i mercatini, giochi e giostre per i più piccoli, mentre l’intrattenimento e l’animazione faranno divertire anche gli adulti.

Tra i momenti più attesi, il concorso della maschera e del gruppo mascherato più belli e originali. Potrà partecipare chiunque indossi un costume di carnevale, sia singolarmente (1-2 persone) sia in gruppo (almeno 3 partecipanti), dando sfogo alla propria creatività.

Al termina della sfilata, una giuria premierà la maschera singola/coppia e il gruppo mascherato che si distingueranno per bellezza e originalità. A tutti i concorrenti sarà consegnato un premio di partecipazione.

La partecipazione al concorso è gratuita, è necessario iscriversi entro giovedì 5 febbraio 2026, ore 21, tramite WhatsApp al numero 3394031802 o via mail a info@prolocomedicina.net. Al momento della registrazione dovranno essere comunicati: nominativo del referente (telefono e e-mail), titolo e descrizione del tema scelto e il numero dei partecipanti (singolo/coppia o gruppo).

I concorrenti dovranno rispettare il regolamento della gara, disponibile al link: https://www.comune.medicina.bo.it/evento/2026-02-15-carnevale-a-medicina

Il Carnevale di Medicina si conferma un importante momento di incontro e partecipazione, capace di coinvolgere grandi e piccoli e di valorizzare il contributo delle scuole, delle associazioni e delle attività locali, rafforzando il legame tra comunità e territorio.