Nella giornata di ieri, martedì 3 febbraio, personale della Squadra Mobile della Polizia di Stato di Bologna, ha denunciato un italiano classe 1968, per aver truffato un cittadino straniero.

In particolare, nella mattina del 2 febbraio la vittima, cittadino del Bangladesh classe 1992, si è presentato presso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, denunciando di essere vittima di una truffa ad opera di un fantomatico agente immobiliare, che ha cercato di vendergli un appartamento, in realtà di proprietà del Comune di Bologna.

I fatti risalgono a novembre 2025, quando il sedicente agente immobiliare si presentava come un professionista e, venuto a sapere che la vittima era alla ricerca di un immobile, si proponeva di aiutarlo.

La vittima, senza nutrire alcun dubbio sulla veridicità e professionalità dell’ ”agente immobiliare”, prima di procedere all’acquisto dell’immobile (proposto al prezzo pari a 118.000 euro), decideva di stipulare un contratto di locazione con il versamento di 1275 euro a titolo di deposito cauzionale e, successivamente, altri 3600 euro per la liberatoria della fantomatica agenzia immobiliare. Nonostante ciò, la vittima decideva comunque di parlare con il suo avvocato per ottenere maggiori garanzie, e capito il tentativo di truffa ha deciso di sporgere denuncia.

Nel pomeriggio del 2 febbraio, la vittima avrebbe dovuto incontrare il “truffatore” per consegnargli un’ulteriore somma di denaro. Gli agenti si sono recati sul posto all’ora precisa della consegna, individuando un soggetto che corrispondeva alle descrizioni della vittima. Una volta presa la busta con il denaro, gli operatori hanno fermato il soggetto e identificato.

Quest’ultimo, trovato in possesso di un timbro ad inchiostro, un blocchetto di ricevute e diversi fogli che conducevano all’attività illecita, ha immediatamente confessato la truffa in atto ai danni del commerciante.

Il cittadino italiano, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, contro la persona e in materia di armi, è stato quindi denunciato.