Domenica 8 febbraio, per consentire interventi sull’infrastruttura, sono previste modifiche al servizio sulla linea Bologna – Vignola.

In particolare, a causa della sospensione della circolazione ferroviaria sull’intera tratta fino alle ore 18.00, il servizio sarà effettuato con autobus.

I canali di acquisto di Trenitalia Tper sono aggiornati.

Informazioni disponibili anche al call center 840 151 152, presso i desk di assistenza in stazione e le biglietterie e sul canale Telegram Trenitalia Tper Informa.

I tempi di percorrenza dei bus potrebbero aumentare in relazione al traffico stradale. I posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e monopattini elettrici, non sono ammessi animali di grossa taglia eccetto i cani guida per non vedenti.