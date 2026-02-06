<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Il Dirigente Superiore Arch. Rosa D’Eliseo è il nuovo Comandante dei Vigili del Fuoco di Bologna avvicendandosi al Comandante uscente Ing. Mauro Caciolai nominato Comandante dei Vigili del Fuoco di Milano.

Rosa D’Eliseo, lascia l’incarico di Comandante VVF della città di Bari dopo tre anni ed un

precedente percorso di carriera che l’ha vista assumere numerosi diversi incarichi sia territoriali che centrali, al Dipartimento VVF a Roma, alla Direzione Regionale VVF del Lazio e successivamente Direzione VVF della Campania, ha svolto l’incarico di Comandante a Caserta, Avellino e Salerno, occupandosi di soccorso, prevenzione incendi, formazione e rapporti con le Istituzioni; ha svolto l’incarico di Vicario del Comando VVF di Napoli per molti anni nel ruolo di Dirigente Vicario seguendo numerosi interventi quali le due Frane che hanno interessato l’isola di Ischia nel 2016 e nel 2022, il crollo del palazzo in via Chiaia, incendio di Città della Scienza, emergenza rifiuti rilevamento radioattività. Ha partecipato ad emergenze nazionali quali il terremoto dell’Aquila, terremoto del Centro Italia del 2016 e 2017, ha coordinato più volte le emergenze maltempo e frane che hanno riguardato la Costiera amalfitana, nonché i numerosi interventi per incendio boschivo sia in Campania che in Puglia, nell’ambito del dispositivo di P.C. e delle Convenzioni regionali AIB. Nel 2025 ha coordinato l’intervento per crollo di un edificio di cinque piani in Via Pinto Bari, dove è stata tratta in salvo viva, una signora che era rimasta coinvolta nelle macerie, a seguito del quale ha ricevuto il Diploma di Benemerenza con medaglia dal Capo Dipartimento VVF e numerosi riconoscimenti locali tra cui l’assegnazione del “Nicolino

d’oro” da parte della Città di Bari quale cittadino che nel 2025 si è distinto per l’impegno verso la comunità.

Con lo stesso entusiasmo ed impegno si accinge ad assumere l’importante incarico di Comandante VVF di Bologna impostando il proprio comando sul principio del “gioco di squadra” e della sinergia con tutte le Istituzioni statali e locali.