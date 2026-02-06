<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

Il Comune di Carpi partecipa per il secondo anno consecutivo al Programma ELoGE – European Label of Governance Excellence, promosso dal Consiglio d’Europa e coordinato in Italia da AICCRE – Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa, in collaborazione con l’Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia (ISIG), che lo ha visto premiato nell’edizione 2025.

Il programma ha l’obiettivo di valutare e promuovere la buona governance democratica a livello locale, favorendo lo scambio di buone pratiche tra enti, lo sviluppo di un’amministrazione pubblica aperta e collaborativa, e il rafforzamento del rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni, secondo i 12 principi europei del buon governo democratico, tra cui partecipazione civica, trasparenza, responsabilità, innovazione, inclusione e coesione sociale. Nell’ambito del programma è attivo un questionario online e completamente anonimo, rivolto a cittadini, amministratori e dipendenti comunali, che consente di raccogliere valutazioni e opinioni sul funzionamento dell’ente. Le risposte saranno analizzate in forma aggregata e costituiranno la base del percorso di valutazione che poterà all’assegnazione di un riconoscimento agli enti locali che raggiungeranno un buon livello di governance.

Il questionario è disponibile fino al 28 marzo 2026 al seguente link: https://it.eu.research.net/r/ELoGE25Cittadini