A partire da lunedì 9 febbraio e fino a venerdì 10 aprile, sarà possibile rivolgersi allo sportello Urp Comune Informa nei seguenti orari: il lunedì, mercoledì e venerdì sarà contattabile telefonicamente allo 0522-456660, dalle ore 9 alle ore 12.30. Mentre il martedì e giovedì sarà aperto al pubblico con servizio di sportello front office in via Farini 2, senza appuntamento, dalle ore 9 alle ore 12.30.

Comune Informa può essere contattato anche tramite mail a comune.informa@comune.re.it, messaggistica whatsapp: 331 5811426. Per inoltrare segnalazioni è possibile utilizzare www.comune.re.it/res