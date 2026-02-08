<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

La Polizia di Stato di Bologna si rafforza con l’assunzione in forza di nuovi Allievi Vice Ispettori e Allievi Agenti, arrivati pochi giorni fa, al termine dei rispettivi corsi di formazione svolti in diverse zone del territorio nazionale.

Gli Allievi Vice Ispettori, frequentatori del 19^ Corso di formazione, sono arrivati in sede il 4 febbraio scorso e sono n. 37, di cui 32 destinati alla Questura, 2 al Commissariato di P.S. di Imola, 2 alla Polizia Stradale e 1 alla Polizia Ferroviaria. Molti di loro hanno maturato esperienze professionali pregresse all’interno della Polizia di Stato in ambito operativo, investigativo e amministrativo, nonché nell’attività di controllo del territorio e di polizia giudiziaria.

Gli Allievi Agenti in prova, frequentatori del 231^ Corso di formazione, giunti in città il 27 gennaio scorso, sono complessivamente 129, di cui n.77 sono stati destinati in Questura; all’esito del periodo di prova, verranno distribuiti ai vari uffici della Questura e dei Commissariati per l’espletamento di tutti i servizi di istituto garantiti dalla Polizia di Stato, con particolare attenzione all’attività di controllo del territorio.

A questi, si aggiungono gli Allievi Agenti destinati alle Specialità di Bologna: 34 alla Polizia Stradale, 10 al Reparto Mobile, 5 alla Polizia di Frontiera Aerea, 2 alla Polizia Ferroviaria, 1 al Reparto Volo.

Il Questore ha accolto e dato il benvenuto ai nuovi arrivati, sottolineando l’importanza del ruolo che sono chiamati a svolgere, così come dei valori della legalità, dell’impegno e del senso del dovere a cui ispirarsi nell’espletamento dell’attività di servizio, “è importante fare questo lavoro con passione per raggiungere le soddisfazioni e gli obiettivi a cui aspirate e soprattutto per svolgere al meglio il delicato compito di servire la collettività”.

I nuovi arrivati hanno poi incontrato, nei giorni successivi al loro arrivo, il Vicario del Questore, nonché alcuni Funzionari della Questura, i quali hanno fornito loro nozioni in merito alla deontologia professionale, all’assetto formale, al corretto impiego dei mezzi e veicoli di servizio, all’utilizzo dei social, nonché ulteriori utili informazioni circa le attività di servizio, il tutto al fine di orientare e avviare i nuovi colleghi alla vita lavorativa nella realtà del territorio bolognese.