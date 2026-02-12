<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Al Teatro Troisi di Nonantola prosegue la rassegna di Teatro per famiglie. Domenica 15 febbraio alle ore 17 la compagnia Il Teatro del Buratto/CSS Teatro stabile di Innovazione FVG presenta “Ti vedo. La leggenda del basilisco”: una narratrice emerge da una grande gonna rossa e racconta di una strega e del suo basilisco. Una storia di coraggio e astuzia adatta dai 4 anni di età.

La programmazione di teatro per famiglie è promossa da Sciroppo di Teatro®, il progetto di welfare culturale di ATER Fondazione che mette in rete gli Assessorati alla Cultura, alla Sanità e al Welfare della Regione Emilia-Romagna per promuovere il teatro per famiglie come strumento di welfare culturale e coesione sociale.

Dedicato ai bambini di età compresa tra i 3 e gli 11 anni, il progetto si fonda su un presupposto centrale: la cultura come elemento fondamentale per la salute e il benessere delle persone.

Per questa 5° edizione, più di 260 pediatri e 43 Centri per le Famiglie lungo tutta la via Emilia hanno aderito al progetto prescrivendo i benefici del teatro attraverso la consegna di un libretto coloratissimo che contiene un Family&Friends Pass, un unico pass, che consente l’accesso a uno spettacolo fino a 6 persone, al prezzo di 3€ ciascuno.

L’edizione 2026 di Sciroppo di Teatro® è sostenuta da Fondazione di Modena, Fondazione Marchesini Act, Coop Alleanza 3.0 ed Emil Banca Credito Cooperativo.

Domenica 15 febbraio la rassegna di teatro per famiglie promossa da Sciroppo di Teatro® è di scena anche al Teatro Carani di Sassuolo (“L’omino del pane e l’omino della mela”, ore 16 ).

Al Teatro Troisi di Nonantola la rassegna teatrale per famiglie nell’ambito di Sciroppo di Teatro® si conclude domenica 1° marzo con “Very Little Circus”.

Si possono effettuare prenotazioni scrivendo all’indirizzo teatrotroisinonantola@ater.emr.it, al numero 059 896535 oppure scrivendo al numero WhatsApp 333 2401798

Biglietti Adulti 7€ – Bambini 5€ – con Family&Friends Pass Sciroppo di Teatro® 3€ – Vendita biglietti online su vivaticket.com

Per info: https://www.ater.emr.it/it/progetti-speciali/sciroppo-di-teatro-2026