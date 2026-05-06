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Dopo il successo dello scorso weekend, sarà la commedia agrodolce “Gioia mia” dell’esordiente Margherita Spampinato ad aprire il secondo fine settimana della 20^ edizione del Nonantola Film Festival, venerdì 8 maggio alle 16 al Cinema Teatro Massimo Troisi.

Nico, bambino vivace cresciuto in una famiglia laica, è costretto a passare l’estate in Sicilia, ospite di un’anziana zia molto religiosa. Col passare dei giorni, tra litigi, scoperte e segreti svelati, nasce una complicità autentica, fatta di piccoli gesti e silenzi condivisi. Al Festival di Locarno 2025 – dove il film era in concorso nella sezione Cineasti del Presente – “Gioia mia” si è aggiudicato il Premio Speciale della Giuria CINÉ+, mentre alla protagonista Aurora Quattrocchi è andato il Pardo per la migliore interpretazione. È dell’ultima ora la notizia che a Cannes 2026 la regista riceverà l’Emerging Talent Award accompagnato da un finanziamento di 50.000 euro per lo sviluppo del suo secondo lungometraggio, nell’ambito del Women In Motion Award 2026 organizzato dal gruppo globale Kering.

Ad accompagnare il film, la terza ospite del festival: la musicista e autrice della colonna sonora Alice Zecchinelli. A fine serata, ultimo appuntamento con ‘After Movie – degustazione enogastronomica e parole in libertà’.

Alle 21, un evento speciale: un cineconcerto che lega insieme (‘Legàmi’ è il tema dell’edizione 2026 del festival) cinema e musica realizzato in collaborazione con la Cineteca di Bologna. Sarà proiettato il capolavoro del cinema muto “La caduta della casa Usher” girato nel 1928 dal regista, teorico del cinema e romanziere francese Jean Epstein. La sceneggiatura trae origine dal racconto omonimo di Edgar Allan Poe e da altri racconti dello scrittore, come Il ritratto ovale e Ligeia. La sonorizzazione dal vivo sarà a cura de I Sincopatici, che propongono la riscoperta dei capolavori del cinema muto con accom­pagnamento musicale dal vivo. Il gruppo nasce dall’esperienza della compositrice e pianista Francesca Badalini. Il loro è uno spettacolo intenso ed emozionale, in cui la forza delle immagini si intreccia con una colonna sonora che attraversa improvvisazione, rock, elettro­nica e musica classica, eseguita dal vivo con pianoforte, synth, violino, chitarre, basso, batteria e percussioni.

Sempre venerdì 8 maggio ma alle 10 del mattino, sarà presentata agli studenti dell’Istituto Comprensivo ‘F.lli Cervi’ una selezione di corti d’animazione – tra cui quello realizzato dagli alunni della Scuola primaria – nell’ambito del progetto Catch the Moon. La proiezione è riservata alle scuole.

Alice Zecchinelli è una compositrice e musicista polistrumentista, il cui più grande sogno – nella musica e nella vita – è unire mondi diversi. Dopo gli studi in Filologia classica e in Filosofia, si specializza in Composizione per Musica da Film, perfezionandosi accanto a musicisti di fama internazionale. Nel 2025 compone la colonna sonora originale di Gioia mia, film di Margherita Spampinato, vincitore del Premio Speciale della Giuria al Locarno Film Festival, premio come Miglior Opera Prima al Fabrique du Cinema e Cinematografo, premio della Critica al SNCCI e candidato a 5 David di Donatello. Per il cinema muto ha composto le colonne sonore originali di Nosferatu, Vampyr e Moi Syn. Dal 2025 fa parte dei musicisti che improvvisano al Festival del Cinema Ritrovato. Visionaria, sperimentale e istintiva – ma al contempo classica – Alice imprime la sua impronta ovunque, intrecciando una straordinaria capacità evocativa a un velo di mistero, come se dischiudesse l’accesso a dimensioni inesplorate.

Il Nonantola Film Festival continua con nuove proiezioni ed eventi anche sabato 9 e domenica 10 maggio sempre al Troisi, per concludersi al Teatro Arcadia di Ravarino martedì 12 maggio con un’esibizione degli allievi della Scuola di danza LaCapriola di Modena e la proiezione dell’ultimo film in rassegna.