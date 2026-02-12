<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Sono 72 le auto di lusso passate al vaglio della Polizia locale di Modena nell’ambito delle verifiche contro l’evasione tributaria. A partire dall’estate 2025, gli agenti hanno dato corso a una serie di verifiche nell’ambito degli ordinari servizi di polizia stradale, rilevando qualche decina di veicoli di particolare valore, ritenuti meritevoli di approfondimento sotto il profilo fiscale.

Nella maggior parte dei casi non sono emerse anomalie o incongruenze: i proprietari risultavano regolarmente conosciuti al fisco e non sono stati rilevati elementi tali da richiedere ulteriori accertamenti.

In tredici casi, invece, sono emerse irregolarità. I proprietari dei veicoli risultavano sconosciuti al fisco oppure dichiaravano redditi irrisori a fronte del possesso di auto di lusso e, in alcuni casi, di ulteriori veicoli o beni immobili. Gli interessati non sono tutti residenti a Modena: otto sono cittadini italiani e cinque di altre nazionalità.

Gli accertamenti svolti dagli operatori del Comando di via Galilei hanno portato all’inoltro di specifiche segnalazioni all’Agenzia delle Entrate competente per territorio nei Comuni di residenza dei soggetti controllati, per diverse annualità fiscali.

L’attività di controllo prosegue anche nei prossimi mesi: l’obiettivo è mantenere alta l’attenzione sull’eventuale contrasto all’evasione tributaria.