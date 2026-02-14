<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Nel primo pomeriggio, intorno alle ore 14, si è verificato un incendio che ha coinvolto un’autovettura in via Regigno, nel comune di Carpineti. Sul luogo del rogo sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco insieme ai Carabinieri di Castelnuovo Monti. Secondo le prime ipotesi, le cause dell’incendio sembrerebbero essere riconducibili a problematiche di natura elettromeccanica. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area si sono protratte per consentire la gestione completa dell’emergenza.