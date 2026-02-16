<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Il Comune di Formigine rende noto che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di contributo per il superamento delle barriere architettoniche riferite all’anno 2025. Le istanze, in carta da bollo da 16 euro, devono essere presentate entro e non oltre il 2 marzo 2026 presso l’Ufficio Protocollo in via Unità d’Italia 26, oppure inviate tramite PEC all’indirizzo area3@cert.comune.formigine.mo.it o via e-mail a patrimonio@comune.formigine.mo.it, all’attenzione del Dirigente dell’Area 3.

Le agevolazioni riguardano esclusivamente opere non ancora realizzate su edifici esistenti alla data dell’11 agosto 1989 e che non abbiano subìto ristrutturazioni successive a tale termine. Le domande presentate oltre la scadenza del 2 marzo saranno inserite nella graduatoria dell’anno successivo.

Possono accedere al contributo le persone con disabilità certificata residenti nell’immobile interessato, i loro tutori o chi ne esercita la potestà. La richiesta può essere inoltrata anche dai direttori delle strutture socio-sanitarie residenziali o dagli amministratori di condominio, qualora lo stabile si faccia carico delle spese per i lavori richiesti dal residente disabile. Entro 30 giorni dalla scadenza dei termini, verrà formulato l’elenco dei richiedenti che sarà pubblicato sull’Albo Pretorio online e trasmesso alla Regione Emilia-Romagna per la successiva ripartizione dei fondi statali e regionali. Le domande non soddisfatte nell’anno corrente per insufficienza di risorse rimarranno comunque valide per le annualità successive.

I richiedenti giudicati idonei saranno inseriti in due distinte graduatorie: la prima, di carattere nazionale, basata sull’ordine di arrivo e sulla distinzione tra invalidità totali e parziali; la seconda, di carattere regionale, che oltre ai suddetti criteri terrà conto anche dell’ISEE del nucleo familiare del richiedente. Tutta la modulistica necessaria è disponibile sul sito istituzionale dell’ente nella sezione dedicata a catasto e urbanistica. Per ricevere assistenza o ulteriori informazioni è possibile contattare l’indirizzo e-mail patrimonio@comune.formigine.mo.it.