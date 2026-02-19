<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Al via SportelloinComune, il nuovo ufficio polifunzionale del Comune di Medicina pensato per rendere più semplice e immediato l’accesso ai servizi per cittadine e cittadini, garantendo una maggiore organizzazione, migliorando la qualità dell’assistenza e riducendo i tempi di attesa.

Lo SportelloinComune si trova all’interno del Palazzo comunale, con ingresso da via Libertà 103 al piano terra sulla destra. È aperto al pubblico per i servizi su prenotazione e ad accesso libero: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30, anche i martedì e giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 18.00. Per informazioni: centralino 800 237 731 – telefono 051 6979 160.

SportelloinComune è stato progettato come punto unico di riferimento per 25 procedimenti amministrativi, oggi unificati in un unico spazio per agevolare la cittadinanza:

Pratiche anagrafiche : certificati, cambi di residenza, carte d’identità elettronica, iscrizioni all’AIRE e altri servizi demografici.

: certificati, cambi di residenza, carte d’identità elettronica, iscrizioni all’AIRE e altri servizi demografici. URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico: informazioni, segnalazioni, orientamento ai servizi comunali; richiesta e rilascio di tesserini caccia, contrassegno disabili, identità Spid, cessione di fabbricato e ospitalità, registrazione animali d’affezione, petizioni e raccolta firme.

Più informazioni: https://www.comune.medicina.bo.it/unita-organizzativa/sportello-polifunzionale

Un servizio più semplice, accessibile e vicino alle persone

L’attivazione dello SportelloinComune rappresenta un passo significativo verso un’amministrazione più efficiente e orientata alle persone:

Semplificazione : un unico sportello per più servizi riduce passaggi e tempi di attesa.

: un unico sportello per più servizi riduce passaggi e tempi di attesa. Efficienza : procedure coordinate e personale formato per garantire risposte chiare e tempestive.

: procedure coordinate e personale formato per garantire risposte chiare e tempestive. Accessibilità : un riferimento per ogni esigenza amministrativa, particolarmente utile per anziani, famiglie e nuovi residenti.

: un riferimento per ogni esigenza amministrativa, particolarmente utile per anziani, famiglie e nuovi residenti. Supporto personalizzato : assistenza nell’individuazione del servizio adatto e nella compilazione delle pratiche.

: assistenza nell’individuazione del servizio adatto e nella compilazione delle pratiche. Snellimento burocratico : maggiore integrazione tra uffici e gestione più efficace delle richieste.

: maggiore integrazione tra uffici e gestione più efficace delle richieste. Innovazione organizzativa: utilizzo di strumenti digitali e collaborazione tra servizi per migliorare l’esperienza dell’utenza.

«Con l’avvio dello SportelloinComune intendiamo rafforzare l’impegno a favore della nostra comunità, mettendo al centro le persone e i loro bisogni. Con l’obiettivo di promuovere un rapporto sempre più diretto, trasparente e collaborativo tra l’amministrazione e la cittadinanza. Lo sportello sarà un punto unico di riferimento: un luogo di informazione e supporto, pensato per semplificare i procedimenti amministrativi, offrire un’assistenza puntuale e personalizzata e ridurre i tempi di attesa. Il nostro obiettivo è rendere il Comune ancora più vicino, accessibile ed efficiente» – dichiara il Sindaco di Medicina Matteo Montanari.