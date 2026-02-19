<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Sabato scorso, durante un consolidato servizio di antiabusivismo in centro storico, agenti del reparto Sicurezza Urbana della Polizia Locale hanno avvistato, all’altezza della scalinata del Pincio in piazza XX Settembre, due persone che passavano un piccolo involucro ad un terzo soggetto in cambio di una banconota. Prontamente bloccati, i due uomini sono stati trovati in possesso rispettivamente di sei frammenti di hashish e una banconota da 10 euro e di sette palline termosaldate contenenti cocaina e banconote di piccolo taglio per un importo di 220 euro.

Gli agenti però non si sono fermati lì, il controllo è proseguito infatti con la perquisizione domiciliare della stanza in cui alloggiava uno dei due uomini, all’interno del quale sono stati rinvenuti altri due frammenti di hashish, due bilancini di precisione, un rotolo di cellophane e un sacchetto (materiale solitamente utilizzato per il confezionamento di dosi di stupefacenti in polvere). Le due persone, di 24 e 25 anni, sono state quindi tratte in arresto per spaccio di sostanza stupefacente, arresto convalidato per entrambi il lunedì successivo con rito direttissimo.

L’intervento in piazza XX Settembre fa il paio con quello di qualche giorno prima, quando ancora agenti del reparto Sicurezza Urbana, sempre impegnati in un servizio antiabusivismo con l’ausilio del cane Grey, mentre controllavano il parco della Montagnola, giunti alla rampa di accesso, hanno notato un uomo che alla vista degli operatori si è allontanato velocemente in direzione di via Galliera. Considerato l’atteggiamento sospetto del soggetto, gli agenti lo hanno rincorso a piedi fino a raggiungerlo e qui è entrato in campo l’agente a quattro zampe Grey che ha subito segnalato nella direzione dell’uomo la presenza di sostanza stupefacente. Immediato il passaggio ad una sommaria perquisizione, al termine della quale sono emerse una bustina contenente marijuana, oltre ad un’altra sostanza risultata essere hashish.

L’uomo, a questo punto, è stato accompagnato negli uffici della Polizia Locale per procedere all’identificazione, in quanto sprovvisto di un documento d’identità. Successivamente si è preceduto nei confronti del trentenne con un deferimento all’Autorità giudiziaria per detenzione di sostanza ai fini di spaccio, mentre la sostanza stupefacente è stata sequestrata.

“I due interventi effettuati attorno a piazza XX Settembre – è il commento dell’assessora Matilde Madrid – sono il risultato dei controlli mirati che la Polizia Locale svolge con continuità nelle aree del centro più esposte a fenomeni di illegalità. Sulla zona il presidio è stato rafforzato con il reparto Sicurezza Urbana e l’unità cinofila e in coordinamento con il Nucleo Centro Storico, per intervenire in modo puntuale. Un lavoro costante, che prosegue ogni giorno. Anche questo significa essere la Polizia della città”.