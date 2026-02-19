<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Giungono a conclusione in questi giorni le opere di completamento della sede stradale in molti dei tratti dove i binari sono già stati posati. Nei viali Fiera ed Europa è in corso l’installazione della segnaletica e dei nuovi impianti semaforici e, già dalla prossima settimana, anche in viale Aldo Moro si procederà con l’asfaltatura definitiva.

I lavori interesseranno il tratto compreso tra la rotonda Pancaldi e via Serena, con temporanee deviazioni della circolazione sulla sede tranviaria. È inoltre in calendario nelle prossime settimane un intervento notturno che prevede la chiusura completa della rotatoria; l’intervento sarà assistito da movieri che indicheranno i percorsi alternativi nelle vie afferenti.

Anche in zona Ospedale Maggiore è in programma il rifacimento della segnaletica orizzontale lungo via Saffi, comprensivo della marcatura dei nuovi parcheggi previsti dal progetto. Le operazioni sono in calendario nella mattinata del 26 febbraio, con conseguente divieto di sosta lungo la carreggiata durante l’intervento. È da segnalare inoltre che, nell’incrocio tra viale Pertini e Prati di Caprara, tra il 25 e il 28 febbraio sarà in corso anche la preannunciata riorganizzazione delle superfici di cantiere verso l’assetto a penisola.

Nella stessa area, ma a partire dai primi giorni di marzo e per tre settimane, si renderà necessaria la chiusura di largo Nigrisoli per consentire un intervento sulla rete idrica che comporterà la deviazione del traffico nella sede tranviaria per chi procede verso periferia; conseguentemente la fermata del trasporto pubblico sarà temporaneamente ricollocata sulla via Emilia.

I prossimi interventi di posa rotaie e montaggio dei cavi Parafil

I lavori di posa dei binari – che consentono come di consueto l’accesso ai residenti regolati da movieri – in programma in questi giorni sono localizzati:

in via Emilia Ponente, nell’incrocio tra Pertini e Prati di Caprara (tra le 10 e le 16 del 27 febbraio)

in via Ferrarese (tra le 10 e le 16 del 20 febbraio, con interdizione svolta da Creti a Ferrarese)

in via di Corticella, nel tratto compreso tra via Lombardi e Passarotti (tra le 10 e le 16 del 25 e del 27 febbraio)

in via Bentini, nel tratto compreso tra via Lipparini e via Colombarola (tra le 22 e le 5 del 25 febbraio)

in via Byron e in via Sant’Anna (tra le 22 e le 4 del 16 e del 19 febbraio e tra le 10 e le 16 del 24 e del 27 febbraio)

Nelle notti dal 23 al 27 febbraio, tra le 22 e le 5, si lavorerà inoltre nel tratto di via Marco Emilio Lepido compreso tra la nuova rotonda di Borgo Panigale e via Caduti di Amola per il montaggio dei cavi Parafil, senza modifiche alla viabilità ordinaria. Le stesse operazioni, nelle medesime date e orari, sono previste anche in viale Aldo Moro agli incroci con via Stalingrado e via Serena.