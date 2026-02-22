<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Questa mattina intorno alle 9:00, tre squadre di vigili del fuoco del Comando di Bologna provenienti da Monzuno, Monghidoro e Pianoro, coordinate dal funzionario di guardia, sono intervenute in via della Rinascita a Monzuno dove un incendio ha coinvolto un appartamento di un piano rialzato. L’attività tempestiva dei vigili del Fuoco ha impedito alle fiamme di propagarsi agli altri appartamenti contigui, evitando quindi l’aggravarsi dello scenario.

Si registrano sette feriti e/o intossicati, tra cui una donna e due bambini, trasportati agli ospedali Maggiore e Sant’Orsola. Al termine dell’intervento, dopo le rituali verifiche di sicurezza, gli occupanti temporaneamente evacuati sono potuti rientrare nei loro alloggi. Sul posto anche personale sanitario inviato dal 118 e dei carabinieri.