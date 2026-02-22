<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Un’ondata di gratitudine per chi si prende cura di noi. Questa è stata la Run4Care, la corsa e camminata non competitiva organizzata dal CSI di Modena all’interno del progetto “80 eventi per 80 anni”, realizzato per celebrare l’anniversario di attività del Comitato.

Dalla piazza Falcone e Borsellino di Sassuolo, questa mattina tremila persone sono partite verso i tre percorsi proposti – 3, 9 e 13,5 chilometri -, tutte insieme nel nome del “Più cura per chi cura”, lo slogan coniato dalla Regione Emilia-Romagna per sensibilizzare verso l’attenzione nei confronti del personale sanitario. Proprio i sanitari sono stati al centro della Run4Care, premiati al termine dell’evento all’interno del PalaPaganelli, dove è stato allestito il Care Village, così come le scuole che hanno partecipato e i tanti gruppi podistici e società presenti.

A dare il via ai podisti e ai camminatori è stata la Presidente del CSI Modena Emanuela Maria Carta, insieme alla Consigliera e Presidente Commissione Sport della Regione Emilia-Romagna Maria Costi, al Sindaco e alla Vicesindaca di Sassuolo Matteo Mesini e Serena Lenzotti, agli Assessori di Fiorano Modenese – Comune toccato dal percorso più lungo – Monica Lusetti e Luca Busani, alla Dott.ssa Federica Ronchetti, Direttrice del Distretto Sanitario di Sassuolo di AUSL Modena, al Dott. Stefano Reggiani, Direttore Generale dell’Ospedale di Sassuolo e alla Prof.ssa Silvia Ferrari di UniMoRe.

Durante la corsa, tutti i presenti hanno avuto anche la possibilità di ascoltare le prime due puntate del podcast che dà voce proprio a esponenti del mondo sanitario. Il percorso da tre chilometri è stato anche lo scenario della Dog4Run, la manifestazione dedicata ai tanti che hanno scelto di correre insieme al proprio amico a quattro zampe.

“Siamo contentissimi per la grande partecipazione – ha commentato la Presidente Carta – è stato meraviglioso vedere tante persone riunite per ringraziare il nostro personale sanitario. Questa Iniziativa è stata realizzata grazie a un’importante rete di collaborazione: dalle aziende, ai partner sanitari, ai volontari che hanno donato il proprio tempo per sensibilizzare verso il tema della cura verso il prossimo. La Run4Care apre al meglio il

calendario dei grandi eventi che realizzeremo in tutto il 2026 per celebrare il nostro ottantesimo anno di attività, ci dà una bellissima spinta per andare avanti con entusiasmo”.

La Run4Care è stata organizzata con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, dell’Ufficio Scolastico regionale, dei Comuni di Sassuolo, Fiorano Modenese, Maranello e Formigine, dell’Università di Modena e Reggio Emilia, del CSV Terre Estensi e di CSI Modena Volontariato, oltre a quello dei tanti partner sanitari, delle associazioni e degli Ordini, in particolare: AUSL Modena, Ospedale di Sassuolo, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, Ordine degli Psicologi ER, Ordine della Professione Ostetrica di Modena e Ferrara, Ordine degli Infermieri di Modena, Ordine dei Medici di Modena, Ordine dei TSRM e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione di Modena, Ordine dei Fisioterapisti di Modena e Reggio Emilia, AVIS Provinciale Modena, AIDO Provinciale Modena e Croce Rossa di Sassuolo. La Run4Care e gli altri eventi del palinsesto proposto dal CSI Modena sono realizzati anche grazie al contributo di partner che hanno deciso di sostenerli.