Dopo il primo appuntamento di lunedì 2 febbraio con Marco Assirelli, torna con una nuova iniziativa il ciclo di incontri “Verde in pratica” promosso dal gruppo Giardinieri di Lapam Confartigianato.

L’appuntamento, in calendario per lunedì 23 febbraio a partire dalle ore 17.30 presso la sede centrale associativa di Modena in Via Emilia Ovest 755, vedrà come ospite Lucio Brioschi, consulente dottore agronomo. Saranno approfondite le competenze tecniche e di leadership per guidare team e progetti nel verde. Il suo intervento dal titolo: “Costruttori di Paesaggi, Leader di persone: un’evoluzione vitale” si focalizzerà sul ruolo del giardinieri tra competenze tecniche e leadership per guidare team e progetti nel verde e parlerà anche di nuove sfide organizzative della professione, dal giardiniere al professionista consapevole.

La partecipazione all’iniziativa è gratuita: per partecipare è sufficiente iscriversi tramite il sito www.lapam.eu.