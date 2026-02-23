<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

Questo pomeriggio poco dopo le 13:00, a seguito di un violento impatto che ha coinvolto due autoveicoli in strada Morane a Modena, una delle auto ha terminato la propria corsa all’interno di un negozio situato a bordo strada, dopo aver sfondando l’ingresso.

Sul posto è intervenuta immediatamente la squadra dei Vigili del Fuoco di Modena dalla sede centrale. Considerata la complessità dello scenario e i potenziali danni strutturali al locale commerciale, è intervenuto anche il Funzionario di servizio, per coordinare le delicate operazioni di messa in sicurezza del veicolo e dei locali coinvolti.

Presente sul luogo del sinistro il personale sanitario del 118, che ha prestato i primi soccorsi alle quattro persone coinvolte nell’incidentale, oltre alla Polizia Locale, impegnata nei rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e nella gestione della viabilità, pesantemente rallentata nella zona interessata.

Al momento (h 14:15) le operazioni di messa in sicurezza dell’edificio e di rimozione dei mezzi sono ancora in corso.