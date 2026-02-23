Questo pomeriggio poco dopo le 13:00, a seguito di un violento impatto che ha coinvolto due autoveicoli in strada Morane a Modena, una delle auto ha terminato la propria corsa all’interno di un negozio situato a bordo strada, dopo aver sfondando l’ingresso.
Sul posto è intervenuta immediatamente la squadra dei Vigili del Fuoco di Modena dalla sede centrale. Considerata la complessità dello scenario e i potenziali danni strutturali al locale commerciale, è intervenuto anche il Funzionario di servizio, per coordinare le delicate operazioni di messa in sicurezza del veicolo e dei locali coinvolti.
Presente sul luogo del sinistro il personale sanitario del 118, che ha prestato i primi soccorsi alle quattro persone coinvolte nell’incidentale, oltre alla Polizia Locale, impegnata nei rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e nella gestione della viabilità, pesantemente rallentata nella zona interessata.
Al momento (h 14:15) le operazioni di messa in sicurezza dell’edificio e di rimozione dei mezzi sono ancora in corso.