Dopo il successo della scorsa stagione, a grande richiesta del pubblico, lunedì 2 marzo (ore 21) Sabina Guzzanti torna al Teatro Duse di Bologna con il suo ‘Liberidì Liberidà’, corrosivo monologo in cui esprime le proprie posizioni in materia di libertà del pensiero.

Con il suo inconfondibile stile, fatto di tagliente ironia e critica sociale, Guzzanti invita gli spettatori a riflettere su cosa significhi essere veramente liberi in un’epoca di grandi cambiamenti e incertezze. Da sempre in prima linea nel mettere sotto accusa il potere e la classe dirigente nazionale, Guzzanti torna a far sentire la sua voce scomoda e a incontrare il suo pubblico con un monologo essenziale e attualissimo. Sul palco l’attrice dialoga idealmente tanto con Giorgia Meloni quanto con Elly Schlein per uno stand up comedy che mira a “ridurre il danno” e pone sotto la lente d’ingrandimento “il nostro presente travagliato”. “Ovviamente – anticipa Guzzanti – non si parlerà solo di politica, ma anche di argomenti veramente importanti come lo sviluppo tecnologico in mano a quattro esaltati irresponsabili e, più in generale, di come conservare una qualche forma di dignità nel Ventunesimo secolo”.

