La Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino italiano di 19 anni, residente a Napoli, per il reato di furto aggravato in abitazione in concorso, ai danni di una signora di 83 anni.

In esito ad una specifica attività della Squadra Mobile, attuata attraverso mirati servizi di osservazione e appostamento e finalizzata alla prevenzione e contrasto del fenomeno delle truffe in danno di anziani, gli agenti hanno notato un giovane, in zona villaggio zeta, uscire da un condominio con fare sospetto e salire frettolosamente a bordo di un taxi. Lo hanno quindi seguito in ogni suo spostamento fino alla stazione ferroviaria; una volta salito su un treno regionale diretto a Bologna, l’indagato è stato fermato dai poliziotti poco prima che il convoglio ripartisse. Nella sua disponibilità sono stati rinvenuti diversi monili e una spilla riportante il nome di una donna.

Nel contempo un’altra pattuglia della Squadra Mobile si è portata presso il condominio dalla quale era stato visto uscire l’indagato, risalendo alla vittima, appunto l’83enne, che nel frattempo si era resa conto di essere stata raggirata. Poco prima, infatti, un uomo l’aveva contattata più volte al telefono, sia su rete fissa sia sul cellulare, qualificandosi appartenente alla Polizia di Stato e invitandola a raccogliere tutto l’oro in suo possesso in quanto da lì a breve sarebbe giunto un suo collega per effettuare verifiche nell’ambito di un’indagine per un furto avvenuto in un’oreficeria. Di fatto, subito dopo, si era presentato a casa dell’anziana un altro uomo, sedicente poliziotto, che aveva prelevato i gioielli, tra cui appunto la spilla con il nome della vittima.

All’esito dell’udienza, svoltasi nella mattinata di ieri, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari.

In corso indagini per risalire all’identità dell’altro uomo.