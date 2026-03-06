<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Le due pensiline dei bus Tper di via Murri collocate alle fermate subito fuori porta Santo Stefano sono state ristrutturate e intitolate a Rosa Parks, attivista per i diritti civili e figura simbolo delle lotte contro la segregazione razziale.

L’iniziativa è stata proposta dal Consiglio del Quartiere Santo Stefano e realizzata da Tper.

Il 1º dicembre 1955, Rosa Parks prese l’autobus per rientrare a casa dal suo lavoro di sarta in un grande magazzino di Montgomery. Non trovando posti liberi nel settore riservato ai neri, occupò il primo posto dietro all’area riservata ai bianchi, nel settore dei posti accessibili sia ai bianchi sia ai neri, posti che però i neri avevano l’obbligo di cedere qualora fosse salito un bianco e non avesse trovato posti liberi tra quelli riservati ai bianchi.

Il suo rifiuto di alzarsi dal posto per cederlo ad un bianco le procurò l’arresto, ma innescò un boicottaggio non violento dei mezzi pubblici della città. Protesta che durò per 381 giorni: decine di autobus rimasero fermi per mesi finché non venne abolita la legge che legalizzava la segregazione.