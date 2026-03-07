<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Nel pomeriggio di mercoledì 6 marzo, la Polizia di Stato di Bologna ha arrestato in flagranza di reato un pusher di origine nigeriana. L’operazione, condotta dagli agenti della Squadra Mobile, si è svolta in via Amendola, nelle vicinanze della stazione ferroviaria centrale, un’area già nota alle forze dell‘ordine per attività legate allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Intorno alle 14.25, durante un servizio di osservazione, gli investigatori hanno notato un sospetto scambio tra due individui sotto il portico della strada. Uno dei due ha consegnato una banconota ricevendo in cambio un piccolo involucro contenente crack, estratto da un sacchetto che il pusher custodiva nella tasca del giubbotto.

Gli agenti hanno seguito l’acquirente per pochi metri, fermandolo mentre stava per consumare la sostanza acquistata utilizzando una pipetta. Subito dopo, i poliziotti sono intervenuti anche nei confronti del presunto spacciatore, che nel frattempo si era avvicinato a un connazionale. Quest’ultimo è stato sottoposto a perquisizione personale, risultata però negativa, ed è stato rilasciato.

Al contrario, il pusher nigeriano è stato trovato in possesso di 160 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio e monete, somma considerata compatibile con l‘attività di spaccio. Inoltre, è stato recuperato un sacchetto contenente circa 6 grammi di sostanza granulosa bianca, che però non è risultata positiva ai test antidroga ed è stata ritenuta con alta probabilità materiale da taglio.

Da ulteriori verifiche è emerso che l‘uomo, nato nel 1989, aveva precedenti penali specifici per reati legati agli stupefacenti ed era già stato arrestato in passato per episodi analoghi. Inoltre, risultava sottoposto a misure restrittive nel comune di Ferrara, tra cui un divieto di dimora e un provvedimento di allontanamento.

Al termine degli accertamenti, il nigeriano è stato arrestato in flagranza con l’accusa di spaccio di stupefacenti e messo a disposizione dell‘autorità giudiziaria per il rito direttissimo previsto per la mattina seguente.