“La sicurezza di chi circola sulle nostre strade ci deve vedere impegnati con controlli stradali attenti e frequenti. Questo vale a maggior ragione quando parliamo di mezzi pesanti: veicoli che, se non sono totalmente in regola o se condotti da personale affaticato, possono diventare estremamente pericolosi per chiunque si trovi nel posto sbagliato al momento sbagliato.”.

Con queste parole il Sindaco di Sassuolo Matteo Mesini, commenta l’ultimo report operativo della Polizia Locale relativo alle attività di monitoraggio dell’autotrasporto sul territorio comunale. I dati evidenziano un impegno costante e strutturato: nel periodo compreso tra il 30 giugno 2025 e il 6 marzo 2026, sono stati portati a termine ben 75 servizi di controllo mirati, 20 dei quali solamente nei primi due mesi di quest’anno.

Le operazioni si sono concentrate sui principali snodi viari della città, punti nevralgici per il traffico commerciale e industriale del comprensorio. Gli agenti hanno operato con presidi sistematici in via Pedemontana, via Regina Pacis, via Radici in Piano e via Emilia Romagna. Queste arterie, caratterizzate da un elevato flusso di mezzi pesanti, sono state oggetto di controlli frequenti per prevenire situazioni di rischio legate alla circolazione di veicoli non idonei o alla stanchezza dei conducenti.

Ogni singolo intervento ha visto l’impiego di una squadra dedicata composta da 4 operatori, per un totale di 6 ore di lavoro continuativo per ciascun turno di controllo per permettere una verifica minuziosa non solo dei documenti, ma anche delle condizioni tecniche dei mezzi e del rispetto delle normative europee sul trasporto merci.

L’attenzione degli agenti si è focalizzata su aspetti critici per la sicurezza collettiva:

Tempi di guida e riposo: verifica rigorosa del rispetto delle pause obbligatorie e dei riposi settimanali per prevenire colpi di sonno e stress da guida.

Stato dei veicoli: controlli su efficienza meccanica e manutenzione ordinaria.

Cronotachigrafo: accertamenti tecnici volti a individuare eventuali manomissioni dei sistemi di controllo.

Documentazione e carico: verifica della regolarità di assicurazioni, revisioni, patenti, bolle d’accompagnamento e rispetto dei limiti di peso per evitare il pericoloso fenomeno del sovraccarico.

L’efficienza dell’attività è testimoniata anche dalle modalità di gestione delle irregolarità. Per quanto riguarda il settore dell’autotrasporto, la normativa consente spesso il pagamento immediato delle sanzioni: a tal proposito, la quasi totalità dei verbali elevati viene incassata istantaneamente tramite terminali POS in dotazione alle pattuglie. Questo sistema garantisce la certezza della pena e l’immediatezza dell’azione amministrativa, riducendo i tempi di recupero dei crediti e aumentando il valore deterrente dei controlli.

L’attività della Polizia Locale proseguirà con la medesima intensità nei prossimi mesi, con l’obiettivo di rendere le strade di Sassuolo un ambiente sempre più sicuro per pedoni, ciclisti e automobilisti, garantendo al contempo una concorrenza leale tra le imprese di trasporto che operano nel rispetto delle regole.