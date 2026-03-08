<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

È stata inaugurata ieri, 7 marzo, a Casalgrande la mostra fotografica “(Dis)Equilibri”, esposizione dedicata al tema della parità di genere, ospitata presso Nottedì in via Prampolini.

Promossa dal Gruppo Fotografico Il Torrione, la mostra propone una riflessione sugli equilibri e disequilibri della società contemporanea attraverso gli scatti dei fotografi coinvolti nel progetto, offrendo punti di vista diversi e stimolando il dialogo su un tema centrale del nostro tempo.

All’inaugurazione erano presenti l’Assessore alla Cultura e Pari Opportunità Graziella Tosi, l’Assessore alla Legalità Marco Cassinadri, i fotografi protagonisti dell’esposizione, consiglieri comunali e numerosi cittadini.

Durante l’inaugurazione l’Assessore Graziella Tosi ha ringraziato il Gruppo Fotografico Il Torrione e tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa, sottolineando come «l’arte e la fotografia possano diventare strumenti importanti di consapevolezza, capaci di far emergere ciò che spesso passa inosservato e di stimolare riflessione e confronto».

La mostra resterà allestita fino al 22 marzo negli spazi di Nottedì e sarà successivamente trasferita presso la Sala Espositiva “Gino Strada”.

Un invito alla cittadinanza a fermarsi, osservare e riflettere su come l’arte possa contribuire a cambiare lo sguardo con cui guardiamo il mondo.

È stata invece inaugurata questa mattina, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, la mostra “E tu, che donna sei?”, allestita presso la Sala Espositiva Gino Strada di Casalgrande.

L’iniziativa si inserisce all’interno del festival “Un Minuto di Rumore”, rassegna dedicata ai temi della parità di genere, organizzata dal Teatro De André in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

La mostra propone una riflessione sull’identità e sull’esperienza femminile attraverso le opere di collage analogico realizzate dall’artista Cristina Faedi, che ha coordinato il progetto insieme alle partecipanti all’omonimo workshop svoltosi lo scorso 28 febbraio.

Al momento inaugurale erano presenti il Sindaco Giuseppe Daviddi, il Vicesindaco Valeria Amarossi, l’Assessore alla Cultura e Pari Opportunità Graziella Tosi e l’Assessore alla Legalità Marco Cassinadri, l’Assessore al Commercio ed Eventi Cristina Spano, insieme all’artista e alle autrici delle opere esposte.

«Mettere assieme frasi, parole e immagini crea un concetto e un’emozione – ha sottolineato il sindaco Giuseppe Daviddi – ed è ciò che riesce a fare Cristina Faedi con messaggi profondamente significativi. Grazie a lei e a tutte le donne che hanno contribuito a questa iniziativa. Che questo sia un mese di riflessione e, soprattutto per noi uomini, di un profondo esame di coscienza».

L’assessore alla Cultura e Pari Opportunità Graziella Tosi ha evidenziato come il percorso laboratoriale abbia coinvolto numerose partecipanti: «Con il workshop si sono messe in gioco tante donne che hanno riflettuto su che tipo di donna siamo e cosa vogliamo essere. Ci sono temi su cui non possiamo stare in silenzio ma dobbiamo fare rumore: pensiero, confronto e partecipazione».

Per Cristina Faedi, il collage rappresenta «una tecnica espressiva profondamente democratica, accessibile a tutte e a tutti, che permette di esprimere pensieri ed emozioni senza competizione né giudizio».

L’inaugurazione si è conclusa con una visita guidata alle opere, condotta dall’artista e dalle autrici dei collage realizzati durante il laboratorio.

La mostra sarà visitabile fino al 22 marzo presso la Sala Espositiva Gino Strada, durante le iniziative del festival Un Minuto di Rumore oppure su prenotazione.

Orari: dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13, dal martedì al venerdì dalle 15 alle 18.

Per informazioni e prenotazioni:

cultura@comune.casalgrande.re.it

0522 849397

WhatsApp 339 7755415