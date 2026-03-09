<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Sabato 14 marzo 2026 l’Appennino modenese sarà protagonista della 9ª edizione del “Wolf Pass”, l’evento inserito nel format nazionale Ruote nella Storia, promosso da Automobile Club Modena e ACI Storico insieme al Circolo della Biella – Autostoriche. La manifestazione porterà sulle strade della provincia alcune tra le più affascinanti auto storiche, protagoniste di un raduno che unisce passione motoristica, valorizzazione del territorio e scoperta delle eccellenze locali.

Il programma prevede il ritrovo alle ore 16 presso la sede RCM di Casinalbo, azienda simbolo della tradizione meccanica modenese. Dopo una visita all’azienda e al museo, gli equipaggi partiranno alle 16.30 in direzione dell’Appennino modenese. Il percorso, lungo circa 76 chilometri, attraverserà alcune delle località più suggestive della provincia: Spezzano, Nirano, Rocca Santa Maria, Montardone, Serramazzoni e Pavullo, per poi salire verso i tornanti di Renno e proseguire lungo la strada panoramica che conduce al Passo del Lupo, a quota 1550 metri, con una vista privilegiata sulle vette del Monte Cimone. Dopo la sosta al passo, la carovana di auto storiche ripartirà per l’ultimo tratto di circa 10 chilometri che porterà a Sestola, dove la giornata si concluderà intorno alle ore 20 con la cena conviviale al ristorante Alta Sestolina – Hotel San Marco, momento finale di condivisione tra equipaggi e appassionati.

L’iniziativa rientra nel progetto Ruote nella Storia, promosso da Automobile Club Modena e ACI Storico per valorizzare il patrimonio automobilistico italiano e allo stesso tempo promuovere il turismo e le eccellenze dei territori. L’evento è riservato ai Soci ACI al costo di 40 euro a persona (per info e prenotazioni eventi@circolodellabiella.it) e prevede la partecipazione di equipaggi provenienti da diverse regioni, pronti a vivere un pomeriggio tra motori, paesaggi e tradizione.