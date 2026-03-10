<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Novità alla Stazione Carabinieri di Casina, dove il Maresciallo Ordinario Francesco Rota, 28 anni e originario della provincia di Bergamo, si è ufficialmente insediato come nuovo Comandante. La nomina, disposta dal Generale di Brigata Enrico Scandone, Comandante della Legione Carabinieri Emilia Romagna, è stata proposta dal Colonnello Orlando Hiromi Narducci, Comandante Provinciale di Reggio Emilia. La scelta è ricaduta su Rota per le sue spiccate qualità professionali e umane, ritenute necessarie per guidare l’importante presidio dell’Appennino reggiano.

Il Maresciallo Rota ha alle spalle un significativo percorso, sia formativo che operativo. Laureato in Scienze Giuridiche della Sicurezza, ha intrapreso la carriera nell’Arma nel 2018 presso la Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria. Dal 2019 al 2022 ha frequentato il 9° Corso Triennale alla Scuola Marescialli di Firenze, periodo durante il quale ha maturato competenze operative attraverso tirocini in diverse realtà territoriali del Paese: le Stazioni di Bolognetta (PA), Brescia La Marmora – nel difficile contesto della pandemia – Auronzo di Cadore (BL) e Santo Stefano al Mare (IM). Nel luglio 2022 è stato assegnato alla Stazione di Baiso come sottordine e, durante il periodo in cui ha ricoperto l’interinalità del comando, ha dimostrato capacità organizzative e un’elevata maturità decisionale. I risultati conseguiti a Baiso hanno consolidato la fiducia dei vertici dell’Arma, portando alla sua promozione come Comandante della Stazione di Casina.

Nel suo nuovo incarico, Francesco Rota metterà al servizio del territorio le competenze giuridiche acquisite e l’esperienza sviluppata negli anni, con l’obiettivo di garantire sicurezza e vicinanza istituzionale alla comunità.