<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

Non c’erano tutti, ma erano comunque in tanti i giovani che nell’ultimo anno hanno compiuto 18 anni o hanno acquisito la cittadinanza italiana, martedì 10 marzo, presso la Sala Cutuli a Castel Maggiore, dove si è tenuta la tradizionale cerimonia di consegna delle tessere elettorali ai nuovi elettori.

“Esercitare il diritto di voto è un fatto importantissimo della maggiore età, ma coi vostri 18 anni siete anche chiamati a contribuire alla crescita della comunità secondo le vostre capacità e aspirazioni. Nessun altro può farlo al posto vostro”: con queste parole il Sindaco, Luca Vignoli, e il Presidente del Consiglio Comunale, Matteo Frezzotti, hanno accolto oggi i neo diciottenni in Sala Cutuli per consegnare insieme alla tessera elettorale la Costituzione della Repubblica.

Un momento dedicato a giovani che, con il raggiungimento della maggiore età, entrano pienamente nel mondo dei diritti e dei doveri del cittadino. Tra i primi diritti del cittadino, vi è il diritto di voto, definito anche dovere civico dalla nostra Costituzione, nell’ambito di un suffragio universale conquistato con lotte e sacrifici dalle generazioni che ci hanno preceduto.