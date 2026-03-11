Cielo molto nuvoloso con precipitazioni sparse, più consistenti sul settore occidentale della regione e sui rilievi, dove potranno assumere anche carattere di rovescio o temporale. Dal pomeriggio graduale esaurimento dei fenomeni ad iniziare dal settore occidentale della regione. Dalla notte formazione di foschie anche dense lungo la costa e sulle pianure orientali.
Temperature minime in lieve aumento comprese tra 9 e 11 gradi; massime stazionarie comprese tra 13/15 gradi. Venti deboli da est. Mare poco mosso.
(Arpae)