I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Bologna il presunto responsabile di una violenza sessuale. È successo intorno alle 4:00 del 10 marzo scorso, quando i Carabinieri della Centrale Operativa di Bologna hanno ricevuto la telefonata di un autista di una società di pullman che effettua servizi di trasporto nazionali e internazionali che chiedeva aiuto per conto di una ragazza che si trovava a bordo del veicolo, partito da Roma la sera prima e diretto a Milano.

I militari hanno atteso l’arrivo del pullman in Piazza XX Settembre. Alla vista dei Carabinieri, l’autista si è avvicinato unitamente alla giovane, una studentessa maggiorenne in lacrime che riferiva di essere stata palpeggiata durante il tragitto notturno dal passeggero accanto. Spaventata dalla situazione, la ragazza riferiva di essersi alzava velocemente, chiedendo aiuto all’autista che giunto a Bologna, telefonava subito al 112 – N.U.E. per segnalare l’accaduto.

A quel punto, i Carabinieri dopo aver identificato il presunto responsabile in un cittadino straniero sulla trentina che si trovava ancora a bordo, hanno riferito immediatamente al Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna che disponeva di attivare rapidamente i provvedimenti a tutela della persona offesa, come previsto dalla normativa in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere (Codice rosso).